Bei einem Schmorbrand in einem Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) sind Freitagmorgen zehn Zuchtschweine und 60 Ferkel ums Leben gekommen. Der Brand entstand durch einen Kurzschluss in einem Kabelstrang für Heizmatten. Durch die starke Rauchentwicklung erstickten die Tiere, so die Polizei OÖ. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden war vorerst offen.

