Zehn tote Lämmer in Salzburg gefunden

Zehn tote Lämmer sind am Sonntagvormittag im Gemeindegebiet von Rußbach am Pass Gschütt im Salzburger Tennengau an der Grenze zum oberösterreichischen Gosau von ihrem Bauern entdeckt worden. Der Wolfsbeauftragte des Landes, Hubert Stock begutachtete das Rissbild und entnahm DNA-Proben für die Analyse. Es wird eine erneute Wolfs-Attacke vermutet. Seit Mitte Mai wäre es damit schon der sechste Vorfall dieser Art, berichtete das Land Salzburg in einer Presseaussendung.

BILD: SN/APA/LAND SALZBURG/HUBERT STOCK Von den toten Tieren werden Proben entnommen