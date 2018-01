Zehn Verletzte nach Kollision von Kleinbus und Taxi in OÖ

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Kleinbusses mit einem Taxi-Bus sind am Samstagabend in Tumeltsham (Bezirk Ried im Innkreis) zehn Personen verletzt worden. Der 19-jährige Lenker des Kleinbusses aus Sattledt übersah beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrzeug. Die 22-jährige Beifahrerin des Bus-Taxis musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

