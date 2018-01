Zehn Verletzte nach Zwischenfall mit Bus im Zillertal

Bei einem Busunfall in Rohrberg im Zillertal (Bezirk Schwaz) sind am Sonntagnachmittag zehn Fahrgäste leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge soll der Bus in der Bushaltestelle der Zeller Bergbahnen plötzlich einen Satz von zwei Metern nach vorne gemacht haben und prallte gegen einen Betonpfeiler. Weshalb der Bus sich in Bewegung gesetzt hatte, war vorerst unklar.

Der Großteil der Verletzten wurde an Ort und Stelle von Mitarbeitern des Roten Kreuzes versorgt. Drei Personen sollen zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. (APA)