Durch die Explosion eines Böllers ist ein zehnjähriger Bub am Samstagabend in Wien-Floridsdorf schwer an den Händen verletzt worden. Das Kind hatte in der Wohnung mit dem Böller hantiert und diesen angezündet, teilte die Berufsrettung Wien am Sonntag mit.

SN/APA (Archiv/BERUFSRETTUNG WIEN)/ Das Kind spielte in einer Wohnung mit dem Böller