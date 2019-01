Ein zehnjähriger Bub ist am Dienstag um 14.15 Uhr in der Brünner Straße in Wien-Floridsdorf von einem Zug der Straßenbahnlinie 31 erfasst und durch den Aufprall getötet worden. Auf Höhe der Jane-Tilden-Gasse war das Kind auf offener Strecke über die Gleise gelaufen, teilte Barbara Pertl, Sprecherin der Wiener Linien, mit. Der Straßenbahnfahrer hatte zuvor vergeblich eine Notbremsung eingeleitet.

