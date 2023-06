Zeichnungen geflüchteter Kinder in Wiener Museum rütteln auf

Im Zoom Kindermuseum im Wiener Museumsquartier zeigt seit heute, Freitag, eine Installation mit von ukrainischen Mädchen und Buben angefertigten Zeichnungen auf, was geflüchtete Kinder brauchen und in welchen Bereichen es in Österreich "dringend Handlungsbedarf" geben würde. "Geflüchtete Kinder und Jugendliche werden immer noch anders behandelt als österreichische bzw. einheimische Kinder", sagte Birgit Schatz, Kinderrechtsbeauftragte von SOS-Kinderdorf, bei der Eröffnung.

BILD: SN/APA/UNBEKANNT Installation anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni