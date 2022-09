Der Vogel Strauß hat, was seinen Intellekt betrifft, nicht den besten Ruf. Er gilt, wie man heute sagen würde, als Langsam-Checker. Was kein Wunder ist, muss er doch mit einem 40-Gramm-Hirn auskommen. Beim Strauß sind sogar die Augäpfel größer als das Gehirn. Logisch also, dass über den flugunfähigen Vogel gewitzelt wird.

Allerdings tut man dem Vogel Strauß in einem Punkt unrecht: Entgegen der landläufigen Meinung ist er nicht so doof, dass er bei Gefahr immer nur den Kopf ...