Zeitumstellung: Am Sonntag geht die Uhr wieder nach der Winterzeit

Am Sonntag werden die Uhren um 3 Uhr in der Früh wieder eine Stunde zurückgestellt.

Im Uhrenmuseum Karlstein in Niederösterreich sieht man der Zeitumstellung gelassen entgegen, denn am Samstag ist der letzte Öffnungstag in diesem Jahr. "Wir brauchen also nicht umzustellen, weil das Museum dann geschlossen ist", sagt Friedrich Harrer, Obmann des Museumsvereins. Im Laufe der folgenden vier Wochen wird es in der Ausstellung immer stiller: Denn mit der Zeit bleiben alle Uhren stehen, die manuell betreut werden müssen. Darunter sind auch besondere Stücke wie eine Stimmgabeluhr. Sollte die eine oder andere ...