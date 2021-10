Zeitumstellung: Es wird wieder an der Uhr gedreht

In der Nacht auf den 31. Oktober beginnt wieder die Normalzeit. Die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt. Dabei sollte die Zeitumstellung schon längst der Vergangenheit angehören.

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und das bedeutet, dass die Uhren manuell oder automatisch auf die Normalzeit oder "Winterzeit" umgestellt werden, also um eine Stunde zurück - von drei auf zwei Uhr. Für die Sommerzeit werden die Uhren immer eine Stunde vorgestellt. Merken kann man sich das am besten so: Im Sommer werden die Gartenmöbel vor das Haus gestellt und im Winter zurück in die Garage gebracht.

Ein ewiges Hin und Her mit der Zeitumstellung

...