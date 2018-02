Zelle in JA Josefstadt angezündet - Zwölf Jahre Haft

Zu zwölf Jahren Haft ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht für Strafsachen ein 34-jähriger Algerier verurteilt worden, der am 16. Oktober 2016 seine Zelle in der Justizanstalt (JA) Josefstadt angezündet hatte. Der Angeklagte wurde in diesem Zusammenhang wegen Brandstiftung, schwerer Körperverletzung und Nötigung schuldig erkannt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Algerier zündete im Oktober 2016 seine Zelle an