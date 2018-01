Zellenbrand in der Justizanstalt Graz-Karlau

Ein als schwierig bekannter Häftling der Justizanstalt Graz-Karlau dürfte in der Nacht auf Montag in seiner Zelle ein Feuer entfacht haben. Nach Angaben der Polizei zündete der Mann Bekleidung mit einem Feuerzeug an. Er selbst sowie sechs Beamte mussten ins Spital. Laut Anstaltsleiter Josef Mock handelt es sich um jenen Mann, der bereits im Sommer 2017 ein Loch in die Zellenwand geschabt hatte.

