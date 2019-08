Zelte am Frequency aufgeschlitzt und angezündet: Anzeige

Zwei 21-Jährige, die in der Nacht auf Sonntag auf dem Campinggelände des Frequency-Festivals in St. Pölten Zelte aufgeschlitzt, durchsucht und in Brand gesetzt haben sollen, sind der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Die beiden jungen Männer sollen Wertgegenstände gestohlen haben. Der Slowake aus dem Bezirk Wels-Land zeigte sich nach Polizeiangaben von Montag geständig, der Österreicher nicht.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Auf dem Zeltplatz waren heuer zwei Randalierer unterwegs