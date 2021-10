Zeuge in Mordprozess um Brandanschlag in Linz untergetaucht

Der Prozess gegen drei Letten, die im September des Vorjahres einen Landsmann in einem Hotelzimmer niedergeschlagen, mit Rum übergossen und angezündet haben sollen, ist am Dienstag fortgesetzt worden. Hintergrund soll ein Streit innerhalb der Geldwäscherbande gewesen sein. Ein Zeuge - Mitglied der Gruppe - ist untergetaucht, etliche weitere sollten am Dienstag befragt werden.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Die drei Männer leugnen das Tötungsdelikt