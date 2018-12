Zeuge nach Mafia-Mord wegen Beitragstäterschaft in U-Haft

Der 29-Jährige, der am Freitag beim Wiener Mafia-Mord in der Innenstadt dabei war, ist am Christtag als Beitragstäter in U-Haft genommen worden. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA bekannt. In solchen Fällen ist die Verhängung der U-Haft obligatorisch. Der Mann wurde zunächst als Zeuge geführt, aber dann am Sonntag als Verdächtiger festgenommen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Tat ist noch nicht restlich aufgeklärt