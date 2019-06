Zeugenaufruf nach Lawinenabgang im Zillertal

Ein Lawinenabgang am Hintertuxer Gletscher bei Finkenberg im Tiroler Zillertal hat Samstagvormittag eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Eine Snowboarder dürfte im freien Skiraum verschüttet worden sein, Gewissheit darüber gebe es aber vorerst nicht, hieß es seitens der Polizei gegenüber der APA. Ein Zeuge hatte zuvor Alarm geschlagen und angegeben, die Person gesehen zu haben.

Nach dem Lawinenabgang hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Etwaige weitere Augenzeugen sollen sich "dringend" bei der Polizeiinspektion Mayrhofen melden, hieß es am späten Nachmittag.

Allenfalls möge sich auch der Snowboarder, der von einem Zeugen unmittelbar vor dem Lawinenabgang am Hang gesehen worden war, melden, so die Exekutive. Der Zeuge beobachtete laut eigenen Angaben, wie der Wintersportler unmittelbar in den Hang einfuhr und so die Lawine ausgelöst haben dürfte. "Geländebedingt" habe er den Snowboarder jedoch dann aus den Augen verloren.

Der Zeuge fuhr nach dem Lawinenabgang zum Lawinenkegel ab und hielt Ausschau nach dem Vermissten, konnte ihn jedoch nicht ausmachen und auch keine "Ausfahrtsspur" finden. Daraufhin wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Suchaktion dauerte am späten Samstagnachmittag an.

