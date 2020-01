Zigarette dürfte tödlichen Brand in Wien verursacht haben

Eine brennende Zigarette dürfte einer 72-Jährigen zum Verhängnis geworden sein, die am Samstag bei einem Brand in ihrer Mietwohnung am Brigittaplatz in Wien-Brigittenau gestorben ist. Wie am Sonntag bekannt wurde, hatte ein Nachbar, der Zugang zur Wohnung der Frau gehabt hatte, das Feuer entdeckt und gelöscht. Der Seniorin war aber nicht mehr zu helfen.

SN/APA/LUKAS HUTER Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand schon gelöscht