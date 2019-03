Ein vorerst unbekannter Täter hat in der Nacht auf Freitag in Niederschöckl im Bezirk Graz-Umgebung einen Zigarettenautomaten gesprengt. Laut Polizei wurde der Automat, der an der Außenwand eines Lebensmittelmarktes angebracht war, komplett zerstört, der Sachschaden beträgt mehrere 1.000 Euro. Welches Sprengmittel verwendet wurde, war vorerst unklar.

Quelle: APA