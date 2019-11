Zigarettenstummel und Plastik - wie gefährlicher Müll Österreichs Natur vergiftet

Die "DreckSpotz"-App wurde 2018 von Global 2000 ins Leben gerufen, um zu dokumentieren wie viel und wo Müll achtlos in der Natur weggeworfen wird. Der neue Report "Stadt-Land-Fluss" zeigt, dass so genanntes Littering (englisch: Vermüllung) in allen Regionen Österreichs allgegenwärtig ist: in urbanen Gebieten, auf Wiesen, Weiden und selbst in Nationalparks.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Patrick Pl Plastikmüll und Zigarettenstummel landen am häufigsten in der Natur