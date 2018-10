Zivilschutz-Probealarm: In Salzburg blieben nur drei Sirenen stumm

Wie jedes Jahr ist am ersten Samstag im Oktober in ganz Österreich ein Zivilschutz-Probealarm durchgeführt worden - in Salzburg geschah dies mit großem technischem Erfolg.

SN/APA Zivilschutz-Probealarm: Sirenenprobe in ganz Österreich

Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr werden nach dem Signal "Sirenenprobe" die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" ausgestrahlt werden. Dies dient zur Überprüfung der technischen Einrichtungen und soll die Bevölkerung mit diesen Signalen vertraut machen. Das Salzburger Landesfeuerwehrkommando gab Samstagnachmittag bekannt, dass im ganzen Land 494 Sirenen in den 119 Gemeinden ausgelöst wurden. Nur drei der Sirenen blieben stumm, alle anderen funktionierten. Die Erfolgsquote betrug demnach 99,39 Prozent. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 99,6 Prozent (ein Ausfall), 2016 waren es wie heuer 3 von 494 Sirenen, die nicht anschlugen. Das Warn- und Alarmsystem wird vom Bundesministerium für Inneres gemeinsam mit den Ämtern der Landesregierungen betrieben. Die Signale können derzeit über etwa 8.200 Feuerwehrsirenen abgestrahlt werden. Die Auslösung der Signale kann je nach Gefahrensituation zentral von der Bundeswarnzentrale im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) des Bundesministeriums für Inneres, von den Landeswarnzentralen der einzelnen Bundesländer oder den Bezirkswarnzentralen erfolgen. Kennen Sie die Sirenensignale? Quelle: SN

