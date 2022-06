Zoo Schmiding engagiert sich für Giraffen-Zuchtprogramm

Der längste Tag des Jahres, der 21. Juni, ist in der Tierwelt der Giraffe gewidmet. Zum Welt-Giraffentag macht der Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels auf diese gefährdeten Tiere, die in der afrikanischen Savanne heimisch sind, aufmerksam. Laut diesem leben mit Stand 2018 nicht einmal mehr 100.000 Tiere in Afrika, weshalb sich Zoos, darunter auch Schmiding, in weltweiten Zuchtprogrammen für den Schutz der Giraffen einsetzen.

SN/APA/ZOO SCHMIDING/UNBEKANNT Giraffen fühlen sich in Schmiding wohl