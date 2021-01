Zu Silvester mit Messer auf Besucher eingestochen

Eine Bluttat in der Silvesternacht im oberösterreichischen Steyr ist erst am Samstagvormittag bekannt geworden. Dabei soll ein Wohnungsinhaber seine beiden Besucher mit einer Schreckschusspistole und einem langen Küchenmesser bedroht und auf einen der beiden Männer auch mehrmals eingestochen habe. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Der mutmaßliche Täter verständigte dann selber die Polizei, wie diese am Samstag mitteilte.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Der Verdächtige rief nach der Tat selbst die Polizei an