Zu viel Antibiotika für Schweine

44 Tonnen jährlich an Nutztiere verfüttert. AGES will gegensteuern.

Weniger Antibiotika für heimische Nutztiere, um Resistenzen vorzubeugen: Das ist die Forderung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). 44 Tonnen Antibiotika werden im Schnitt pro Jahr an Schweine, Rinder, Hühner und Co. verfüttert. Die Zahlen gingen zurück, seien aber immer noch viel zu hoch, so das Argument. "Denn die Resistenz gegen antimikrobielle Wirkstoffe stellt eine Gefahr für die Bevölkerung und heimische Nutztierbestände dar", betonte AGES-Veterinärchef Friedrich Schmoll am Freitag im Rahmen der Rieder Messe. Während bei Geflügel der Einsatz ...