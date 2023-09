Zu wenig Obduktionen: "Die Gerichtsmedizin ist ein Stiefkind der Justiz"

Die Zahl der Obduktionen in Österreich ist zu niedrig, kritisieren Fachleute seit Jahren. Das liegt auch am Personalmangel. Dieser war seit Jahren absehbar, kritisiert der Chef der Gerichtsmediziner, Walter Rabl aus Innsbruck. Auch die Antworten auf parlamentarische Anfragen des FPÖ-Abgeordneten Christian Lausch bestätigen die Misere.

Gerichtsmediziner Walter Rabl aus Innsbruck sagt in Richtung Politik: „Trotz vieler Warnungen ist nichts passiert.“

Die Gerichtsmedizin ist unter den ärztlichen Fächern sehr speziell. Sie steht - vor allem bei spektakulären Verbrechen oder in Vermisstenfällen - häufig extrem im Blickwinkel der Öffentlichkeit. Sie ist einerseits also sehr wichtig, denn Polizei, Justiz und Angehörige sind in ...