Zu wenig Plastik wird recycelt

Österreich hat nicht genug Aufbereitungsanlagen. Und die bestehenden sind nicht voll ausgelastet.

Rund eine Million Tonnen Plastikmüll fallen pro Jahr in Österreich an. Laut Umweltministerium (BMK) wurden im Jahr 2019 929.919 Tonnen in Österreich behandelt: 72 Prozent verbrannt, 26 Prozent recycelt, 2 Prozent deponiert. Dass der Anteil des wiederverwerteten Plastiks derart gering ist, liegt daran, dass es in Österreich zu wenig Aufbereitungsanlagen gibt. Geht es nach dem Statusbericht 2020 zum Bundes-Abfallwirtschaftsplan, stehen hierzulande 25 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 416.000 Tonnen jährlich zur Verfügung. Doch selbst sie sind nur zu einem Teil ...