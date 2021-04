Zuckergehalt in Limo & Co im Vorjahr gesunken

Besonders mit Getränken können leicht und schnell große Mengen an Zucker konsumiert werden. Eine aktuelle Untersuchung von 528 am österreichischen Markt erhältlichen alkoholfreien Säften, Energydrinks, gesüßten Mineralwässern und Limonaden hat zwar nun gezeigt, dass der Zuckergehalt im Vorjahr erneut abgenommen hat. Die Wissenschaft appelliert jedoch dringend an die Verbraucher, speziell bei sehr süßen Getränken auf eine möglichst kleine Verpackungsgröße zu achten.

SN/APA/AFP/DENIS CHARLET In vielen Getränken findet sich zuviel Zucker