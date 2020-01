Züge auf Koralmtunnel-Baustelle in Kärnten kollidiert

Auf der Baustelle des Koralmtunnels auf Kärntner Seite sind Donnerstagfrüh zwei Lokomotiven zusammengestoßen. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) auf APA-Anfrage mitteilte, wurden dabei zwei Personen verletzt. Der Unfall hatte sich im Gemeindegebiet von St. Paul im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) ereignet.

Laut Informationen der LAWZ war die Lage an Ort und Stelle nicht so dramatisch wie zuerst angenommen. Sieben Feuerwehren waren zum Einsatzort auf der Tunnelbaustelle gerufen worden, teilte die Freiwillige Feuerwehr Wolfsberg mit. Die Einsatzkräfte rückten aber bereits nach kurzer Zeit wieder in die Rüsthäuser ein.

Quelle: APA