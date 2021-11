Zuerst Opfer von Pädophilen, dann Opfer der Bürokratie

Monatelang musste eine 66-Jährige auf eine Entschädigung des Landes Salzburg warten. Sie war als Kind bei einer Pflegefamilie im Pinzgau immer wieder sexuell missbraucht worden.

Helga K. (Name geändert) wuchs bei einer Pflegefamilie im Pinzgau auf - zugewiesen vom Jugendamt Zell am See. Ab ihrem vierten Lebensjahr wurde die heute 66-jährige Frau sexuell missbraucht. 14 Jahre lang dauerte das Martyrium, bis die Jugendliche im Jahr 1972 nach Deutschland flüchtete. "Im Umkreis meiner Pflegeeltern existierte ein Pädophilenring. Ich wurde von verschiedenen Personen missbraucht", erzählt die jetzt in München lebende Frau.

Sie konnte zunächst ihren Alltag ganz gut bewältigen, arbeitete als Krankenschwester. Bis zum Jahr ...