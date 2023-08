Zugverkehr am Deutschen Eck massiv eingeschränkt

Nach dem Brand eines Bauzuges am Sonntagabend zwischen Übersee und Traunstein in Bayern bleibt der Zugverkehr am sogenannten "Deutschen Eck" zwischen Tirol und Salzburg voraussichtlich bis Samstag, 4.00 Uhr früh, spürbar eingeschränkt. Dies teilten die ÖBB Montagabend mit. Von den Behinderungen betroffen war auch der innerösterreichische Fernverkehr zwischen den beiden Bundesländern.

BILD: SN/APA/DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND