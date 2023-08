Zugverkehr im Deutschen Eck zwischen Salzburg und Tirol unterbrochen

Der Zugverkehr im Deutschen Eck zwischen Tirol und Salzburg ist seit Sonntag unterbrochen. Grund dafür ist ein Fahrzeugbrand in Bayern und eine damit einhergehende behördliche Sperre zwischen Traunstein und Übersee, hieß es seitens der Bayerischen Regiobahn (BRB) und den ÖBB. Die Streckensperre wird voraussichtlich bis Dienstag um 6.00 Uhr andauern. Fernverkehrszüge werden über Zell am See umgeleitet, für einzelne Züge wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

BILD: SN/APA/DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND