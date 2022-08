Zugverkehr in Kärnten, Steiermark und Osttirol eingestellt

Heftige Unwetter haben am Donnerstagnachmittag die Stromversorgung und Bahninfrastruktur im Süden Österreichs schwer beschädigt. Die ÖBB stellten am Nachmittag den gesamten Bahnverkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark ein. Ursache war ein großflächiger Ausfall der 110 kV-Bahnstromversorgung für den Bereich Kärnten und Steiermark, informierte die Bahn in einer Aussendung. Die Dauer der Unterbrechung war vorerst nicht absehbar.

SN/APA/dpa (Archiv)/Christoph Soede Schienenverkehr in Unwetterregionen ausgefallen