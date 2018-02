Zum Beginn der Semesterferien drohen umfangreiche Staus

Mit dem Beginn der einwöchigen Semesterferien in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg werden tausende Urlauber in die Wintersportregionen aufbrechen. Der ARBÖ warnte am Donnerstag vor Staus auf den Wiener Stadtausfahrten und auf den Transitrouten. Autofahrer, die bereits nach der Zeugnisverteilung am Freitag in die Steiermark oder nach Kärnten aufbrechen, sollten sich auf Schneefälle einstellen.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR Alle wollen auf die Skipiste