Zum Leben zu wenig: Das Budget ist schon Tage vor dem Monatsende aufgebraucht. Die Sozialhilfe Neu dürfte die Lage vieler verschlechtern.

Null Euro in der Geldtasche und das schon am 25. eines Monats - so sieht das Haushaltsbudget der Salzburger Familie Lindinger (Name geändert) aus.

Die Mutter und ihre drei minderjährigen Kinder stehen für viele Ein-Eltern-Familien in ähnlich beklemmender ...