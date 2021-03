Zunahme der Drogenabhängigkeit bei älterer Generation

Mit der Alterung der Weltbevölkerung nimmt die Anfälligkeit für Drogenkonsum und -abhängigkeit bei älteren Menschen zu. Darauf weist der Internationale Suchtstoffkontrollrat (INCB) in seinem am Donnerstag in Wien veröffentlichten Jahresbericht hin. Der Substanzkonsum und die damit verbundenen Störungen unter der älteren Bevölkerung habe demnach in den vergangenen Jahren zugenommen, aber diese Bevölkerungsgruppe werde weitgehend übersehen.

