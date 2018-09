Man nehme einen alten Vierkanthof, Menschen, die gern in einer Gemeinschaft leben, und einen Architekten, der Herausforderungen liebt. Das ergibt eine neue Art des Zusammenlebens.

Kühe grasen in einem Feld, rundherum sind Obstbäume, Wiesen und Wald: Der wunderschöne Vierkanthof liegt am Rande von Garsten in Oberösterreich. Auf den ersten Blick, von außen betrachtet, ist daran nichts Ungewöhnliches. In Ober- und Niederösterreich gibt es rund 13.000 solcher Höfe, doch viele stehen leer.