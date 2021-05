Zusatzrente für 4241 Heimopfer

Sie wurden als Kinder gequält und sexuell missbraucht. Wegen Kontaktbeschränkungen während Corona kamen bei vielen Betroffenen Traumata wieder hoch. Sie stellten Entschädigungsanträge.

Die Kinder wurden gezwungen, Erbrochenes zu essen. Sie mussten stundenlang schwere Bücher mit ausgestreckten Armen halten. Sie mussten in der Nacht barfuß auf dem kalten Boden stehen, wurden in dunklen Kammern eingesperrt und mit Ruten, Eisenringen und Tritten gequält und bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Zahlreiche Bewohner von Erziehungsheimen und Internaten waren nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1990er-Jahre körperlicher bzw. psychischer Gewalt und auch sexuellem Missbrauch ausgesetzt.

Das war in Heimen von SOS-Kinderdorf so, wo jetzt in ...