Zuwächse bei aktiv Erkrankten nur in Salzburg und Wien

Die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Österreicher sinkt landesweit, nur in Wien und Salzburg gab es gemäß Angaben des Innenministeriums Zuwächse. Verzeichnete Salzburg im 24-Stunden-Vergleich von Samstag auf Sonntag (Stand 9:30 Uhr) bei keiner weiteren Genesung zwei neu mit Covid-19 Infizierte, gab es in der Bundeshauptstadt ein Plus von 25 aktiv Erkrankten.

SN/APA/BARBARA GINDL Infektionszahlen hin oder her - Schutzmasken bleiben bis auf Weiteres