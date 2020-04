Zuwächse bei Sterbefällen ab Mitte März registriert

Die Statistik Austria hat in der Woche ab 16. März eine Zunahme der Sterbefälle in der Altersgruppe ab 65 Jahren vermerkt. Wie sie am Montag berichtete, lag die Sterberate in Österreich von 16. bis 22. März in diesem Segment 16,9 Prozent über dem durchschnittlichen Wert der Jahre 2016 bis 2019. In der Altersgruppe unter 65 Jahren starben in diesem Zeitraum 11,4 Prozent mehr Personen.

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE Frauen und Männer waren in etwa gleichem Ausmaß betroffen