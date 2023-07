Zwei 14-Jährige in Kärnten aus der Lavant gerettet

Zwei 14-jährige Mädchen aus dem Kärntner Bezirk Wolfsberg sind am Samstag aus der starken Strömung des Lavantflusses gerettet worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, dürfte einem Mädchen in ihrem Heimatbezirk im Bereich Kleinedling (Gemeinde St. Andrä) ein Kopfhörer in die Lavant gefallen sein. Beim Versuch, diesen wiederzufinden, wurden die beiden gegen 17:30 Uhr von den Fluten mitgerissen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Kärntner Polizei rettete Mädchen aus der Lavant