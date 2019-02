Zwei Alpinisten sind am Mittwoch im Land Salzburg tödlich verunglückt. Ein 47-jähriger Tiroler ist bei einer Skitour auf die Reichenspitze in Krimml (Pinzgau) mehrere Hundert Meter abgestürzt. Eine weitere Person erlitt bei einem Sturz in einer steilen Rinne in Werfenweng (Pongau) tödliche Verletzungen. Die Verunglückten wurden von einem Hubschrauber geborgen. Auch die Bergrettung war im Einsatz.

/APA/BARBARA GINDL Für zwei Alpinisten ging die Tour in Salzburg tödlich aus