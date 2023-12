Zwei Angeklagte wegen Mordversuchs in Linz vor Gericht

Ein 32-Jähriger muss sich ab Mittwoch in Linz vor Gericht wegen Mordversuchs verantworten, weil er Anfang März versucht haben soll, den 43-jährigen Ex seiner Partnerin zu erstechen. Das Opfer erlitt potenziell tödliche Verletzungen an Rücken und Stirn. Der Angeklagte will nicht zugestochen haben. Ein Bekannter dürfte ihm ein Messer gegeben und ihn chauffiert haben. Der 46-Jährige steht wegen Beihilfe vor dem Landesgericht. Ein Urteil ist für 12. November geplant.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Für zwei Tage ist ein Prozess wegen Mordversuchs in Linz anberaumt