Zwei Anklagen wegen Quälens im Pflegeheim

Senecura hat nicht nur in Salzburg ein Problem. In Niederösterreich wurde sogar eine Verbandsklage gegen das Unternehmen eingebracht.

Die Vorwürfe, welche die Staatsanwaltschaften in St. Pölten und Wiener Neustadt gegen insgesamt sieben Bedienstete und gegen den Pflegeheimbetreiber Senecura direkt erheben, haben es in sich: Die Palette reicht von Quälen und Vernachlässigen von Schutzbefohlenen über fortgesetzte Gewalt durch Sedierung, sexuellen Missbrauch von Wehrlosen bis zu einem Antrag auf eine Verbandsgeldbuße gegen das Unternehmen selbst, weil diesem ein Mitverschulden an strafbaren Handlungen seiner Organe, sprich Pflegekräften, angelastet wird.

Der Reihe nach: Fast eineinhalb Jahre lang ermittelte die Anklagebehörde ...