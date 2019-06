Zwei Arbeiter in Grube verschüttet und gestorben

Zwei Männer sind am Samstag in Haag (Bezirk Amstetten) bei Arbeiten in einer Grube auf einem Erdbeerfeld von Erde verschüttet worden und gestorben. Ein Kollege konnte laut Feuerwehr rechtzeitig herausspringen und wurde nicht verletzt. Die FF beseitigte die Erde und befreite die Verschütteten, für die beiden Männer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Ein Großaufgebot an Helfern stand im Einsatz.

SN/APA (Archiv/dpa)/Stephan Jansen Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen