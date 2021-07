Zwei Arbeiter in Wien-Landstraße durch Stromschläge getötet

Zwei Arbeiter sind am Mittwochnachmittag in Wien Landstraße offensichtlich durch Stromschläge getötet worden. Ein Passant, der sein Auto in der Tiefgarage in der Prinz-Eugen-Straße abgestellt hatte, hatte die beiden Männer reglos in einem Technikraum auf dem Boden liegen sehen und die Wiener Berufsrettung alarmiert. Die Hilfe kam allerdings zu spät - die Arbeiter dürften bei Elektroarbeiten tödliche Stromschläge erlitten haben.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Für die beiden Männer kam jede Hilfe zu spät