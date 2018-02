Zwei Brände im Bezirk Amstetten - drei Verletzte

Gleich zwei Mal hat es am Samstag in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) gebrannt. Kurz nach Mitternacht war ein Holzhaus in Treffling in Flammen aufgegangen, sieben Feuerwehren mit 130 Mitgliedern standen bei dem Großbrand im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten werden bis Mittag dauern. In Weidersdorf standen eine Werkstatt und eine Gartenhütte in Brand, drei Männer wurden laut Feuerwehr verletzt.

SN/APA/Webpic/hex Zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz