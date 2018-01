Zwei Deutsche bei Lawinenabgang in Osttirol gestorben

Zwei Deutsche im Alter von 25 und 26 Jahren sind bei einem Lawinenabgang am Freitag bei Kals in Osttirol ums Leben gekommen. Der 25-Jährige konnte bereits am Freitag geborgen werden, sofort eingeleitete Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Am Abend musste die Suche aufgrund der hohen Lawinengefahr unterbrochen werden. Der 26-Jährige blieb vorerst vermisst, wurde am Samstag tot geborgen.

SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT Ein Mann wurde bereits am Freitag tot geborgen