Zwei Drittel aller Mordopfer sind Frauen

Dramatischer Anstieg: Bei 55 Morden und 119 Mordversuchen war die Tatwaffe ein Messer. Für Opferschutz ist zu wenig Geld budgetiert.

55 Morde, verübt in Österreich zwischen 1. Jänner 2018 und 25. Jänner 2019 - sie dienten als Grundlage für eine Screening-Gruppe, die alle Taten neu aufrollte und analysierte. Das Ergebnis: 66 Prozent der Opfer waren Frauen. In 92 Prozent der Fälle waren Täter und Opfer einander bekannt, in 54 Prozent sogar miteinander verwandt. Besonders dramatisch ist das Resultat bei intimen Beziehungen: Von 23 Morden, die in diesem Bereich begangen wurden, waren die Opfer 22 Mal weiblich.

"Wir müssen die Gefahren frühzeitig erkennen, uns im Bereich der Prävention noch stärker vernetzen und Personen, die schon einmal aggressiv aufgefallen sind, davon abhalten, eine Gewalttat zu begehen", betonte Innenminister Peschorn am Dienstag. Und Frauen- und Familienministerin Ines Stilling ergänzte: "Opferschutz und Gewaltprävention muss intensiv ausgebaut werden."

Ein Rückblick: Das Jahr 2019 war noch keine 50 Tage alt, da gab es bereits acht Bluttaten mit tödlichem Ausgang zu beklagen - und das nur in Niederösterreich. Von den acht Opfern waren sieben weiblich. Für den damaligen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) Grund genug, um eine Screening-Gruppe einzurichten, die sich auf die Analyse von Beziehungstaten spezialisierte.

Die Ergebnisse liegen nun vor - und geben keinen Anlass zur Freude. Denn nebst der Tatsache, dass Mordopfer in Österreich zu zwei Drittel weiblich sind, gibt es ein weiteres trauriges Detail: 59 Prozent der versuchten (119) und vollendeten (55) Tötungsdelikte wurden mit Stichwaffen verübt. Am häufigsten mit einem Küchenmesser.

Die Zahlen schnellen nach oben: 2014 war die Tatwaffe bei Mordversuchen 33 Mal ein Messer, bei Morden zehn Mal. 2019 lagen die beiden Werte bei 93 bzw. 25.

Für Franz Lang, Chef des Bundeskriminalamtes (BK), darf das nicht folgenlos bleiben: "Stichwaffen sind das Haupttatmittel. Wir müssen über ein Nachschärfen im Waffenrecht nachdenken." Denn viele der ermittelten Tatwaffen fielen aktuell nicht unter das Waffengesetz.

In weit über 100 Fällen, die von der Screening-Gruppe durchleuchtet wurden, hatte der Täter eine kriminelle Vorgeschichte. "Das ist in punkto Prävention von großer Bedeutung - wenn das Personal ausreichend geschult ist", betonte Hanna Rumpold von der Universität Wien, die ebenfalls der Screening-Gruppe angehörte. Es sei auffällig gewesen, dass die Vernehmungen von Opfern nach Mordversuchen durch die Polizei "sehr unterschiedlich" verlaufen seinen.

Bei den Motiven steht Arbeitslosigkeit an oberster Stelle, dicht gefolgt von Trennungsabsichten (des Opfers), exzessives Kontrollverhalten, Alkohol und Drogen sowie - in seltenen Fällen - der Kampf um das Sorgerecht der Kinder.

Was den Opferschutz betrifft, so deutete Familienministerin Stilling keine großen Investitionen an. "Unser Budget reicht im Moment gerade noch, um das bestehende Angebot aufrecht zu erhalten." Es seien jedoch "Umschichtungen" geplant.

Die Tötungsbilanz für 2019 sieht nach derzeitigem Stand (Ende Oktober) einen Rückgang der vollendeten Tötungsdelikte um zehn Prozent gegenüber 2018: Während im Vorjahr 57 Menschen ermordet wurden (davon 33 Frauen), waren es heuer im selben Zeitraum 51 Morde (davon 32 Frauen).