Zwei Fälle südafrikanischer Corona-Mutation in Kaserne Aigen

In der obersteirischen Kaserne Aigen im Ennstal sind am Montag zwei Corona-Infektionsfälle mit der südafrikanischen Mutation (B.1.351) bestätigt geworden, hieß es Dienstagmittag in einer Aussendung des Militärkommandos Steiermark. Sie waren bereits im Jänner isoliert worden, nachdem die beiden Kadersoldaten am 25. Jänner Symptome aufwiesen. Nun liege das Ergebnis der Sequenzierung vor. Einer der beiden Soldaten wohnt bei Schwaz in Tirol, der andere ist aus Aigen.

SN/APA/Bundesheer/PETER LECHNER Coronavirus-Fälle in der obersteirischen Kaserne Aigen