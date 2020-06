Zwei Festnahmen bei Rad- und E-Scooter-Polizeiaktion in Wien

"394 Organmandate eingehoben und 216 Anzeigen gelegt" - so lautete die Bilanz nach einem Fahrrad- und E-Scooter-Schwerpunkt der Polizei am Mittwoch in Wien. Zwei Personen wurden festgenommen: ein Autofahrer wegen einer noch offenen Strafakte und eine Radlenkerin vorläufig, weil sie sich "trotz Übertretungen nicht legitimieren wollte", hieß es im Bericht von Donnerstag.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Kontrolle von Rädern und Scootern