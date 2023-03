Zwei Festnahmen nach mutmaßlicher Messer-Attacke in Wien

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff auf einen 18-Jährigen in Wien hat die Polizei noch am Freitag zwei Verdächtige unweit des Tatorts in der Hagenmüllergasse festgenommen. Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 17- und einen 23-Jährigen. Der Jugendliche befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr. "Die Tatwaffe wurde aber noch nicht sichergestellt", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber der Austria Presse Agentur.

BILD: SN/APA/EVA MANHART Polizei ermittelt noch zum Motiv des Angriffs auf 18-Jährigen